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«أوبر» تتمسك بآخر آمالها لتصنيع السيارات ذاتية القيادة

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«أوبر» تتمسك بآخر آمالها لتصنيع السيارات ذاتية القيادة «أوبر» تتمسك بآخر آمالها لتصنيع السيارات ذاتية القيادة

التحرير

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تمسكت شركة "أوبر" العالمية، بآخر آمالها لتنفيذ وعودها الخاصة بتصنيع سيارة ذاتية القيادة، حيث افتتحت الشركة الأمريكية مقرًا جديدًا للبحوث في هذا الصدد.

وحسب موقع "ذا ستار"، فإن الشركة الأمريكية افتتحت مقرًا جديدًا للبحوث التقنية في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة في مدينة تورنتو داخل كندا.

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ويهدف المركز البحثي الجديد لاستثمار الجهود الموجودة لصناعة السيارات الآلية، أملًا في الكشف عنها خلال أقرب وقت ممكن.

يذكر أن "أوبر" كانت واحدة من ضمن الشركات، التي أعلنت عزمها إنتاج سيارات آلية لا تعتمد على العنصر البشري خلال الفترة الماضية، ودخلت في شراكة فنية مع شركة "فولفو" لتنفيذ السيارة.

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التحرير

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