شارك في «سلسال الدم» ووالدته فنانة شهيرة.. معلومات لا تعرفها عن نجل مظهر أبو النجا

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تردد اسمه في الآونة الأخيرة بعد وفاة والده، الفنان القدير مظهر أبو النجا، فكانت صلة القرابه التى جمعته به بمثابة صدمة للكثيرين، فلم يعرف أن للراحل ابنًا في سن الشباب، ويعمل في مجال التمثيل، وشارك في عديد من الأعمال الهامة، هو عمر مظهر أبو النجا، الذي نرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى.

1- تخرج فى كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر‎.

2- شارك في مذكرات حرامي، ثم اختاره المخرج ياسر زايد ليقوم بدور علاء في مسلسل سامحني يا زمن.

3- لم يعرف الكثيرون أن والدته هي الفنانة آمال حلمي، التي شاركت في عدد من الأعمال أهمها فيلم "الكيف"، ومسلسل "سلسال الدم".

4- شارك في سلسال الدم الجزء 4، وجسَّد فيه شخصية خليل صحفى صعيدى يعمل بجريدة مستقلة، ومن الجيل الجديد الذى يؤمن بالتغيير وبسبب ذلك يدخل فى صراعات كثيرة.

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5- يشارك في ماراثون الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "الضاهر"، ويجسد في شخصية "نادر بسطا" شاب قبطى من سكان الضاهر يعمل فى الصباح موظفًا، ومطربا شعبيا ليلا، ودائما يفكر ويحلم بالهجرة ويشعر بالاضطهاد فى كل شىء، وذلك حسب تصريحاته الصحفية.

6- نعي والده بعد رحيله في 1 مايو بكلمات مؤثرة قائلًا: عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. الرجاء الدعاء لأطيب إنسان ممكن تتعامل معاه ع وجه الأرض.. عم مظهر أبو النجا في ذمة الله.. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.. اللهم نجه من عذابك يوم تبعث عبادك". وتابع: "اللهم أنزل نورًا من نورك عليه.. اللهم نوّر له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته.. اللهم ارحم غربته وارحم شيبته.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".



7- بعد مرور أسبوع على رحيل والده عاد ورثاه بهذه الكلمات المؤثرة: "مع السلامة يا طيب.. كان نفسي أقولك حاجات كتير أوي وأنا عارف إن دي آخر أيامك بس معرفش إيه اللي سكتني كان نفسي أقولك إني عشت طول عمري وهعيش فخور إني ابنك.. كان نفسي أعمل حاجة تخليك فخور بيا.. كان نفسي تشوف عيالي.. كان نفسي في حاجات كتير.. كان نفسي متمشيش.. بس أنا عارف إنك في مكان أحسن وعارف إنك ارتحت سامحني في أي مرة مكنتش فيها ابنك اللي اتمنيته".

واختتم عمر أبو النجا رثاءه لوالده قائلا له: "سلام يا حاج مظهر.. سلام يا أطيب وانضف وأرجل راجل جه في الدنيا سلام يا أبويا".