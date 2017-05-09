مقتل وإصابة 9 من جنود قوات حفظ السلام الأممية في أفريقيا الوسطى

الرباط (د ب أ)

لقي عنصر من قوات حفظ السلام الأممية حتفه جنوب شرق أفريقيا الوسطى، فيما أصيب 8 آخرون أغلبهم مغاربة وذلك في هجوم على موكبهم بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية المغربية.

وكان موكب القبعات الزرقاء في طريقه إلى مدينة "بنجاسو" بأفريقيا الوسطى، حيث تعرض لهجوم من قبل عناصر مسلحة مساء أمس الاثنين، مما تسبب في وفاة عنصر من القوات حفظ السلام يحمل الجنسية الكمبودية، فيما أصيب 8 آخرون بجروح، بينهم 7 مغاربة وعنصر كمبودي.

وأسفر الهجوم كذلك عن اختفاء 4 عناصر من القبعات الزرقاء، بينهم 3 جنود كمبوديين وجندي مغربي ، وأوضح بيان لقوات حفظ السلام، أن منفذي الهجوم فروا إلى الأدغال بعد تنفيذ العملية