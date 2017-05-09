توريد 97 ألف و500 طن قمح منذ بدء الموسم بالدقهلية

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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن استقبال الشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين على مستوى المحافظة 97500 طن منذ بدء موسم التوريد القمح حتى اليوم الثلاثاء بأنحاء المراكز والمدن والقرى.

وقال الشعراوي، في تصريحات صحفية، إن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والإبلاغ الفوري عن أية معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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وأشار المحافظ لوجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة بالديوان العام، تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفوري مع أيه أحداث تعوق عمليات التوريد.