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صور| «السقا» يروي كيفية التبرك بالمياه في مولد أبو الحجاج الأقصري

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صور| «السقا» يروي كيفية التبرك بالمياه في مولد أبو الحجاج الأقصري صور| «السقا» يروي كيفية التبرك بالمياه في مولد أبو الحجاج الأقصري

التحرير

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يشهد مولد سيدي أبو الحجاج، الذي يقام بمحافظة الأقصر، العديد من الطقوس والعادات القديمة التي تبرز من خلال الاحتفال به، كموروثات اكتسبها الأهالي من أجدادهم.   
 
ورغم تطور الزمن وتوافر المياه بكثرة وعن قرب، إلا أن هناك رجل يأتي من بعيد يحمل على كتفه قربة مياه؛ ليقوم بمهنته في ري عطش الوافدين لأبو الحجاج الأقصري في مولده، إذ كان لـ"التحرير" لقاءً معه.

ويقول عبد الحميد بكر محمد، الذي يعمل في مهنة السقا، ومقيم مركز منفلوط بمحافظة المنيا، إنه اكتسب المهنة من والده التي ورثها عن أجداده، إذ يجوب الموالد بمحافظات ليعمل على ري عطش زوار مقامات أولياء الله الصالحين، كالمرسي أبو العباس في الإسكندرية، والعارف بالله في سوهاج، وسيدي عبد الرحيم في قنا.

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وعن قربته التي يحملها، أشار إلى أن عمرها يزيد عن 150 عامًا، لأنها موروثة من أجداده، وهي مصنوعة من جلد الماعز، وفي الأمام تم تغيير مقدمتها بعض الشئ بوضع قطعة معدنية كالصنوبر لصب المياه.

وبسؤاله عن مدى مكاسب تلك المهنة التي يقوم بها رغم اندثارها، أوضح أن زوار المقامات يرون أن الشرب من القربة بمثابة تبركًا بصاحب المقام، وليس الغرض من ذلك المكاسب المادية، بل إن هذا الأمر يعد خدمة لأولياء الله الصالحين، ولا يترك الله عبدًا إلا ورزقه من فضله.

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التحرير

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