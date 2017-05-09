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"محلب" يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة ويرفض استخدام "كبار الزوار"

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"محلب" يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة ويرفض استخدام "كبار الزوار" "محلب" يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة ويرفض استخدام "كبار الزوار"

مصراوي Masrawy

المهندس إبراهيم محلب

كتب– طه عبيد:

توجه المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، الثلاثاء، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة ومعه زوجته.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن "محلب" رفض استخدام صالة كبار الزوار أو أن يكون له أي اختار بالصالة المخصصة لكبار رجال الدولة والضيوف.

وأوضحت المصادر، أن "محلب" طلب إنهاء إجراءات سفره بنفسه مع زوجته من الصالة الموسمية الخاصة برحلات الحج والعمرة على الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة رحلة 662، ورفض أن يقوم أي من العاملين بالمطار بتقديم المساعدة له حتي صعد الطائرة.

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