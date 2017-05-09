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حاكم الشارقة يغادر القاهرة بعد مشاركته في اجتماع اتحاد المجامع العربية

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حاكم الشارقة يغادر القاهرة بعد مشاركته في اجتماع اتحاد المجامع العربية حاكم الشارقة يغادر القاهرة بعد مشاركته في اجتماع اتحاد المجامع العربية

مصراوي Masrawy

سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة

كتب– طه عبيد:
غادر الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة الإمارتية، مساء الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي عائدًا بطائرة خاصة إلى بلاده بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها فى فعاليات اجتماع اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية.

بحث الاجتماع بعض الأمور المهمة، على رأسها توحيد أعمال المجامع العربية الخاصة باللغة العربية، حيث جاءت مشاركة حاكم الشارقة بصفته العضو الفخري بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

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