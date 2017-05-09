الصين: كوريا الشمالية ستحضر منتدي "الحزام والطريق" في بكين

بكين - (أ ش أ):

أكدت الصين أن كوريا الشمالية سترسل وفدًا للمشاركة في منتدي "الحزام والطريق للتعاون الدولي" الذي سيعقد في بكين يومي الأحد والإثنين القادمين وذلك بالرغم من التوتر غير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة بسبب عناد بيونج يانج بشأن برنامجها النووي العسكري وتمسكها بإجراء تجارب نووية وصاروخية باليستية.

جاء هذا التأكيد علي لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج ، فى تصريح أدلي به اليوم الثلاثاء تعليقا على الأنباء بأن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي كيم يونج جاي سيترأس وفد بلاده للمنتدى الذي سيحضر الرئيس الصينى شى جين بينغ مراسم افتتاحه ويستضيف قمة المائدة المستديرة للقادة الذين سيشاركون به.

يذكر أن أكثر من 28 رئيس دولة ورئيس وزراء أكدوا أنهم سيحضرون المنتدى بناء علي دعوة الرئيس الصيني من بينهم رؤساء روسيا وإندونيسيا والفلبين.

كان وانج يي، وزير الخارجية الصينى، قد أكد خلال مؤتمر صحفي أقامه على هامش افتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعى الصينى فى شهر مارس الماضى، على حرص الصين على تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين، المعروفة إختصار بـ"مبادرة الحزام والطريق"، منوها بما اكتسبته تلك المبادرة من شعبية على المستوى الدولى نظرا لفكرتها التى تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة فى العالم لتحقيق المزيد من التواصل الاقتصادى والإنسانى والحضاري بين قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا.