القوات العراقية تحرر أحياء جديدة في الساحل الأيمن من الموصل

بغداد (د ب ا )

أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى اليوم الثلاثاء، عن تحرير أحياء جديدة في الساحل الأيمن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمال غربي الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال قائد العمليات قادمون الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان صحفي :" إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تحرر حي 30 تموز وتديم التماس مع حي 17تموز وحي الهرمات الثالثة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني وتكبد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

وكانت القوات العراقية قد شرعت الخميس الماضي، بعملية عسكرية لتحرير مناطق شمال غربي الموصل من سيطرة داعش وتضييق الخناق على تمركز عناصر التنظيم في أحياء الموصل القديمة.