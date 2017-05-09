لتنشيط السياحة.. محافظ البحر الأحمر يلتقي وفدًا صينيًا (صور)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

التقى محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، عصر اليوم الثلاثاء، وفدًا من جمهورية الصين، في إطار جهود تنشيط السياحة.

وعلى هامش اللقاء، أكد المحافظ على ضرورة نقل صورة حقيقية عن جمال البحر الأحمر، والأمن الذي تتمتع به، مشيرًا إلى مباحثات مع الجانب الصيني لبث إعلانات سياحية عن المحافظة بالتليفزيون الصيني الرسمي.

كما أشار المحافظ إلى أن المنتجعات السياحية بالمحافظة تكفي لاستيعاب أكثر من 15 مليون سائح سنويًا، بعد رفع الطاقة الاستيعابية بمطار الغردقة لنحو 13 مليون راكب سنويًا، ومطار مرسي علم إلى مليونين، لافتًا إلى الأعمال الجارية لإنشاء مطار جديد بمنطقة برنيس جنوبي مرسي علم.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بما وجدوه من عوامل جذب سياحي على أرض المحافظة، فيما أشادوا بحسن المعاملة التي تلقوها من قِبل المواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.​