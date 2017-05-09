وفد من "تعليم السويس" يستقبل صاحبَي المركز الثاني في المسابقة العالمية للهندسة

السويس - حسام الدين أحمد:

توجه وفد من التربية والتعليم في السويس، إلى مطار القاهرة لاستقبال الطالبين سيف الدين محمد عبد المنعم، ودينا محمد أبو المجد، العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفور بالمركز الثاني في المسابقة العالمية للهندسة والطاقة 2017، التي أقيمت في ولاية هوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبل، اليوم الثلاثاء، وفد، برئاسة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، الطالبين، كما حرص خالد فهيم، مدير إدارة الصناعات المتقدمة على حضور حفل استقبال الطالبين بعد فوزهما عن مشروع طاقة الطحالب الذي تقدما به في المسابقة.

وتعالت زغاريد أسرتي سيف المقيد بالصف الرابع، ودينا المقيدة بالصف الثالث، بشُعبة البتروكيماويات عقب وصولهما إلى أرض الوطن، وغمر صالة الوصول بالمطار، جو احتفالي بعدما علم الركاب العائدون ما حققه ابنا السويس.

وقال عبد الحافظ وحيد: "إن المديرية ستنظم احتفالية كبرى سيحضر فيها المحافظ وعدد من قيادات المحافظة لتكريم الطالبين خلال يومين تقديرًا لما حققاه".

الجدير بالذكر، أن الطالبين "سيف ودينا"، حققا في أبريل الماضي بالقرية الذكية المركز الأول على الجمهورية في مسابقة plast off بمشروع طاقة الطحالب Algae energy وتأهلا لنهائيات المسابقة المقرر إقامتها بإحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو، حيث فاز مشروعهم بالمركز الأول من بين 350 مشروعًا.