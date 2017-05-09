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"تعليم الإسكندرية": سؤال فوز الأهلي بالدوري لا يثير "البلبلة"

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"تعليم الإسكندرية": سؤال فوز الأهلي بالدوري لا يثير "البلبلة" "تعليم الإسكندرية": سؤال فوز الأهلي بالدوري لا يثير "البلبلة"

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

الإسكندرية - محمد عامر:
قال جمعه ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريحات صحفية: "إن امتحان اللغة العربية بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية، لم يتطرق للنواحي السياسية والدينية، والأمور التي من شأنها إثارة البلبلة".

كان أولياء أمور الطلاب بمدرسة نجيب محفوظ التابعة لإدارة العامرية التعليمية، تقدم بشكوى تتهم مدرسًا بالتعصب الرياضي، لوضعه سؤالاً بامتحان الصف الأول الثانوي يتضمن كتابة برقية لتهنئة النادي الأهلي لحصوله على الدوري المصري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن التعبير الوظيفي ركن رئيس في ورقة امتحان اللغة العربية، والهدف منه إكساب الطلاب مهارات كتابة البرقية واللافتة والدعوة والإعلان وغير ذلك.

جدير بالذكر، أن "عبد العاطي التمساح"، مدير عام إدارة العامرية التعليمية، قرر، اليوم الثلاثاء، إحالة المدرس واضع الامتحان للتحقيق، مؤكدًا أنه إجراء روتيني لكون السؤال لا يتضمن جزئيات يعاقب عليها القانون، ولم يحدّد سنة الحصول على الدوري في الورقة الامتحانية.

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