محافظ الدقهلية يُسلّم "عجوز العربة" كُشكًا ويأمر بتجهيزه

الدقهلية - رامي القناوي:

سلم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، زكريا أحمد سالم، الرجل السبعيني الملقّب بـ"عجوز العربة"، كشكًا مجهزًا بمواد غذائية ومثلجات بجوار منزله، لتلبية رغبته في الاستمرار بالعمل.

وأمر المحافظ، بتحمل قيمة فواتير كهرباء الكشك على الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وجلب كرسي لجلوس "عم زكريا" وتركيب مروحه وتطويل التاندة لحمايته والحفاظ على البضاعة من أشعة الشمس، وعمل يافطة مضيئة بمسمى: "كشك عم زكريا".

من جانبه، وجّه "عم زكريا"، الشكر لمحافظ الدقهلية لاهتمامه البالغ قائلا: "أنا سعيد جدًّا بوجودك معايا ومتشكرين أوي.. وانا مش هعرف أرد لك الجميل ده إزاي".

وفي الإطار ذاته، التقى المحافظ عددًا من المواطنين بالمنطقة، واستمع لمطالبهم وشكواهم، ووجه المحافظ، منال الغندور، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، باستقبال المواطنين بمكتبها وسرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على حلها بأسرع وقت.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ، الشكر لجمعية الأورمان لسرعة استجابتها وتعاونها مع المحافظة بعمل الكشك وتجهيزه بالبضاعة وتقديم ثلاجة لحفظ المشروبات، مشيدًا بدورها وأنشطتها المتنوعة على أرض المحافظة.