جامعة القاهرة تسمح للطلاب غير مسددي المصروفات بدخول الامتحانات

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، السماح للطلاب المصريين والوافدين المنتسبين للجامعة الذين لم يسددوا المصروفات الجامعية، بدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جاء قرار "نصار" الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بأن يُحظر منع دخول أي طالب سواء كان مصرياً أم وافداً للإمتحانات.

واستثنى القرار طلاب الانتساب من حملة المؤهلات العليا والذي يسمح لهم بدخول الامتحان إذا سدد الطالب ٥٠٪‏ من المبلغ المستحق عليه قبل الإمتحان.

كما قرر نصار، إسقاط كافة غرامات التأخير المقررة علي التأخر في سداد الرسوم الدراسية في البرامج الخاصة في كل كليات الجامعة ومعاهدها ورد ماسدده الطلاب منها في الفصل الدراسي الحالي.