من هو رئيس كوريا الجنوبية المنتخب؟

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

فاز المُرشّح الليبرالي عن "مون جاي إن" برئاسة كوريا الجنوبية، بأغلبية ساحقة، وفقًا لاستطلاعات رأي من مكاتب الاقتراع.

وحصل المحامي المدافع عن حقوق الإنسان مون جاي- إن على 41.4 بالمئة، مقابل حصول هونج جون-بيو عن الحزب المُحافِظ "كوريا للحرية" على 23 بالمئة، فيما حصل المرشح آن تشول-سو عن حزب الشعب على 21.8 بالمئة، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

مَن هو؟

وُلِد مون في 24 يناير 1953، في جيوجي بكوريا الجنوبية، بين خمسة أطفال كان هو أكبرهم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان والده لاجئًا من كوريا الشمالية، ترك مدينة هامهونج- التي نشأ فيها- واستقر في جيوجي، التي عُمِل فيها كـ"أجير" بأحد المعسكرات.

والتحق بجامعة كيونجي في سيول، حيث تخصص في القانون، بعد أن استقرت عائلته في مدينة بوسان.

وفي 1970، ألقي القبض على "مون" على خلفية قيادته تظاهرات ضد الحاكم العسكري بارك تشونج هي - والد رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة.

وفي وقت لاحق، خدم "مون" في القوات الخاصة الكورية الجنوبية قبل أن يُصبح محاميًا حقوقيًا.

وبعد أن أصبح محاميًا، عمل في شراكة مع رئيس كوريا الجنوبية السادس عشر روه مو هيون، الذي جمعته معه علاقة صداقة حتى انتحار الأخير عام 2009، وفقًا لـ"بي بي سي".

وتشير البي بي سي إلى أن مون لديه طفلين، ومتزوج من "كيم جونج سوك".

ما هي سياساته؟

دخل مون، الذي يتزعّم عن الحزب الديمقراطي- حزب يسار الوسط- في انتخابات عام 2012 أمام السيدة بارك، ولكن دون جدوى.

وبعد فضيحة بارك التي كلّفتها منصبها، نصّب مون نفسه مسؤولًا عن إدارة البلاد ومعالجة ما أفسدته فضائح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة.

وقال مون وهو يُدلي بصوته "أشعر أن الشعب في حاجة ماسة لتغيير الحكومة."

ودعا مون إلى مزيد من الحوار مع كوريا الشمالية مع الحفاظ على الضغط والعقوبات، بخلاف "بارك" التي تكاد تكون قطعت العلاقات بين الكوريتين تقريبًا.

وكان مون دائم النقد للإدارتين المحافظتين السابقتين، لفشلهما فى وقف تطوير أسلحة كوريا الشمالية.

وإذا تأكد فوز مون، فمن المُرجّح أن يؤدي اليمين الدستورية يومالأربعاء، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

ونقلت "بي بي سي" عن خبراء كوريين جنوبيين، القول بإن رئاسة "موون" يُمكن أن تُحدِث تحولًا حقيقيًا في الموقف السياسي تجاه كوريا الشمالية، خاصة وأن سياسيته تقوم على مزيد من الاتصال معها وتعارض نشر نظام أمريكي مضاد للصواريخ علىل أراضي بيونجيانج.