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طارق شوقي: «موازنة التعليم الجديدة لم تستوف الاستحقاقات الدستورية»

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طارق شوقي: «موازنة التعليم الجديدة لم تستوف الاستحقاقات الدستورية» طارق شوقي: «موازنة التعليم الجديدة لم تستوف الاستحقاقات الدستورية»

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، «إن حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة لم تستوف الاستحقاقات الدستورية».

وأضاف شوقي: «وصلتنا أمس الموازنة التي تحاول وزارة المالية الضغط على الوزارة بها، وبلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه فقط، بنقص مليار عن العام المالى الجارى، وطلبنا من قبل تخصيص 100 مليار جنيه، رغم أن الاستحقاق الدستورى يبلغ 130 مليار جنيه».

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واتفق معه في الرأي الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال رئاسته اجتماع اللجنة اليوم، قائلا: «من الواضح أن لا تضع التعليم ضمن أولوياتها».

وقال: «إن لم تضع الحكومة التعليم على رأس أولوياتها هنفضل محلك سر، ومن غير المقبول أن يكون هناك 50 مليار نقص في الاستحقاق الدستورى الخاص بالتعليم».

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التحرير

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