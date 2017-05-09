مجلس النواب يبدأ أخذ الرأى النهائي على قانون العلاوة الخاصة بالاسم

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بدأ مجلس النواب، فى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة، نداءً بالاسم، وذلك نظرًا لأنه من القوانين التى سيتم تنفيذها بأثر رجعى.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على الإبقاء على نص المادة الخامسة من قانون العلاوة، كما وردت من الحكومة، وكذلك إعادة المادة 6 من القانون التى حذفت لارتباطها بتلك المادة.

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واعترض عدد من النواب على قرار المجلس بالموافقة على عودة هاتين المادتين.

وتنص المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".