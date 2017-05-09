أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأربعاء 10-5-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مجلس النواب يبدأ أخذ الرأى النهائي على قانون العلاوة الخاصة بالاسم

Google+ Print
مجلس النواب يبدأ أخذ الرأى النهائي على قانون العلاوة الخاصة بالاسم مجلس النواب يبدأ أخذ الرأى النهائي على قانون العلاوة الخاصة بالاسم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأ مجلس النواب، فى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة، نداءً بالاسم، وذلك نظرًا لأنه من القوانين التى سيتم تنفيذها بأثر رجعى.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على الإبقاء على  نص المادة الخامسة من قانون العلاوة، كما وردت من ، وكذلك إعادة المادة 6 من القانون التى حذفت لارتباطها بتلك المادة.

شاهد أيضا

واعترض عدد من النواب على قرار المجلس بالموافقة على عودة هاتين المادتين.

وتنص المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رضا الحكومة بـ«ذل الغلابة»| تعرف على أضرار «المادة 5» في قانون العلاوة

رضا الحكومة بـ«ذل الغلابة»| تعرف على أضرار «المادة 5» في قانون العلاوة

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 4.5% خلال العام المالي الجديد؟

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 4.5% خلال العام المالي الجديد؟

فيديو| برلماني: قرارات الحكومة الاقتصادية «خاطئة».. وقدمنا بدائل ولم تنفذ

فيديو| برلماني: قرارات الحكومة الاقتصادية «خاطئة».. وقدمنا بدائل ولم تنفذ

رسمياً || صرف 600 جنيه منحة رمضان للعاملين بهذه الجهة الحكومية .. والحكومة تكشف عن مفاجأة سارّة للموظفين نهاية الشهر الجاري

رسمياً || صرف 600 جنيه منحة رمضان للعاملين بهذه الجهة الحكومية .. والحكومة تكشف عن مفاجأة سارّة للموظفين نهاية الشهر الجاري