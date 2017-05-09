الموافقة على منحة بـ100 ألف دينار كويتي لتمويل مشروع في سيناء

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وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولى، حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مارس.

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ويهدف المشروع إلى نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية فى نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتى والمعرفى عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضى والمياه.