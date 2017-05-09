عبدالمنعم يعترض على «إعادة مداولة العلاوة».. وعبدالعال: «عندك لبس»

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قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إن الحكومة اخطأت بطلب إعادة المداولة بالمادة الخامسة من قانون العلاوة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها خرجت على النص اللائحي فى طلب إعادة المداولة.

وأضاف عبد المنعم، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أن طلب الحكومة لا يكون إلا فى مادة منظورة، قائلًا «إن المادة كانت محذوفة من المجلس، وبالتالى لا يجوز للحكومة طلب إعادة المداولة».

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وتابع: «أن طلب إعادة المداولة يحيي الميت، وهذا النص حذف بقرار من مجلس النواب، وبتصويت المجلس على حذف المادة الخامسة فقد استنفد ولايته»، فرد عليه د عبد العال بقوله «هناك فرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة ويبدو أن هناك لبسًا عند النائب».