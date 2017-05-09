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رئيس البرلمان يلتقي سفير الأردن في مصر

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رئيس البرلمان يلتقي سفير الأردن في مصر رئيس البرلمان يلتقي سفير الأردن في مصر

التحرير

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استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، مؤكدًا روابط الأخوة التى تربط البلدين الشقيقين، وشدد على أهمية التنسيق بين الدول العربية في الوقت الذي تواجه فيه الأمة العربية تحديات خطيرة، داعيًا إلى التنسيق بين البرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية لخدمة قضايا الأمة العربية.

من جانبه، عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، منوهًا بضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ولفت إلى الدور المحورى الذي يلعبه البلدان في خدمة قضايا الأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

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