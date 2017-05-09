بالصور.. افتتاح أول مدينة مرورية لتعليم الأطفال قيادة السيارات بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أول مدرسة لتعليم قيادة السيارات للأطفال بالمدينة المرورية بإدارة مرور البحيرة بمدينة دمنهور.

وتستهدف المدينة المرورية، الأطفال من جميع مراكز ومدن المحافظة من سن 4 سنوات وحتى 12 سنة، والنشء من سن 12 وحتى 18 سنة بالتنسيق مع مديريه التربية والتعليم، لتعليمهم قواعد المرور وكيفية القيادة وغرس السلوكيات السليمة وقيم الانضباط والالتزام لديهم بشكل نظري من خلال المحاضرات، وعملي بقيادة السيارات الصغيرة بالمدينة المرورية التي تضم اللوحات الإرشادية والمرورية اللازمة.

وقالت المحافظ في تصريحات صحفية: "إن المدينة المرورية الجديدة ستُسهم في إفراز جيل واع بقواعد وآداب المرور من النشء والشباب".

من جهته، أكد اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، أن البرنامج يتضمن محاضرة نظرية لمدة ٢٠ ساعة، وعقب الانتهاء من البرنامج النظرى يجري تطبيقه عمليًّا على سيارات مجهزة للأطفال، مفيدًا بمخاطبة مديرية التربية والتعليم للتنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز.