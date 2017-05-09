الزمالك يطبع 6 آلاف تذكرة لمباراة كابس يونايتد

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كتب: هاني العوضي وأحمد جادالله

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على طبع 6 آلاف تذكرة لمباراة الفريق الأبيض أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، حيث يتم تخصيص ألف تذكرة كدعوات، توزع بالمجان، في حين ستباع 5 آلاف تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية.

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على جانب آخر، يصل فريق الزيمبابوي إلى مطار القاهرة في الثانية فجر الخميس المقبل، ببعثة تضم ٣٦ فردا، بعد رحلة طيران من "هراري" ثم ترانزيت ساعتين بـ"أديس بابا"، وتستقل البعثة أتوبيس نادي الزمالك الذي سيصلهم إلى فندق الإقامة ببرج العرب، في تمام السادسة صباحا، بعدها يخلد اللاعبين للراحة قبل المران المسائي على الملعب الرئيسي، الذي يستضيف المباراة.

ويلتقي الزمالك مع "كابس يونايتد" يوم الجمعة المقبل في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.