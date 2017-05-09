التحقيق مع رئيس لجنة ومسؤول أمن بمدرسة ابتدائي في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

قررت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس لجنة جبل النور الابتدائية بإدارة ببا التعليمية، ومسئول الأمن باللجنة إلى التحقيق بالشئون القانونية.

وكانت سهام يوسف اليوم الثلاثاء، قد تفقدت لجان امتحان الشهادة الابتدائية بالمدرسة للاطمئنان على سير العمل باللجنة.

ورصدت "يوسف" بعض المخالفات المتعلقة بالانضباط داخل لجان الامتحانات، ووجود أفراد غير منوط بهم التواجد داخل المدرسة.

كما تابعت وكيل المديرية أعمال الكنترول والتصحيح لمواد الإعدادية بمدرسة جبل النور الإعدادية بإدارة ببا التعليمية، وقررت إحالة مصححي وموجهي مادة التربية الدينية والحاسب الآلي للتحقيق.

كما قررت" يوسف" إحالة رئيس لجنة النظام والمراقبة بامتحانات النقل بمدرسة جبل النور الإعدادية، ومصححي مادة الهندسة صف أول، والجبر صف ثان، وعربي صف أول، وحاسب آلى صف ثان للتحقيق، لوجود أخطاء في عملية التصحيح وعدم انتظامه وعدم التزامهم بالتصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة.