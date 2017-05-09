أوباما يزور ميلانو من أجل "الفن الراقي" و"الأمن الغذائي"

روما (د ب أ)

يختتم الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، زيارة مدتها يومين إلى مدينة ميلانو الايطالية، تتضمن اختلاطه بكبار الشخصيات المحلية هناك وإعرابه عن دهشته إزاء فن النهضة وإلقائه لخطاب مهم أثناء مؤتمر حول الغذاء.

ومن المقرر أن يلقي أوباما كلمة أمام قمة الغذاء والابتكار في مجال الأمن الغذائي، أمام جمهور طُلب منه دفع 850 يورو (925 دولار) مقابل نيل شرف المشاركة في الحدث .

وفى وقت سابق، زار الرئيس السابق جدارية "العشاء الأخير" للفنان ليوناردو دافينشي في وسط مدينة ميلانو، بمرافقة وزير الثقافة، داريو فرانسشيني. وقال الوزير إن أوباما "افتتن بروعة" تحفة القرن الـ15.

وكان أوباما قد التقى أمس الاثنين برئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، الذي أعيد انتخابه مؤخرا رئيسا للحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا.

ويقول رينزي على موقعه الالكتروني: "رأيت أوباما في هيئة رائعة، مندهش لجمال ميلانو... ومستعد من أجل بداية جديدة عظيمة ".