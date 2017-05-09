أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأربعاء 10-5-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أوباما يزور ميلانو من أجل "الفن الراقي" و"الأمن الغذائي"

Google+ Print
أوباما يزور ميلانو من أجل "الفن الراقي" و"الأمن الغذائي" أوباما يزور ميلانو من أجل "الفن الراقي" و"الأمن الغذائي"

مصراوي Masrawy

الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما

روما (د ب أ)

يختتم الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، زيارة مدتها يومين إلى مدينة ميلانو الايطالية، تتضمن اختلاطه بكبار الشخصيات المحلية هناك وإعرابه عن دهشته إزاء فن النهضة وإلقائه لخطاب مهم أثناء مؤتمر حول الغذاء.

ومن المقرر أن يلقي أوباما كلمة أمام قمة الغذاء والابتكار في مجال الأمن الغذائي، أمام جمهور طُلب منه دفع 850 يورو (925 دولار) مقابل نيل شرف المشاركة في الحدث .

وفى وقت سابق، زار الرئيس السابق جدارية "العشاء الأخير" للفنان ليوناردو دافينشي في وسط مدينة ميلانو، بمرافقة وزير الثقافة، داريو فرانسشيني. وقال الوزير إن أوباما "افتتن بروعة" تحفة القرن الـ15.

وكان أوباما قد التقى أمس الاثنين برئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، الذي أعيد انتخابه مؤخرا رئيسا للحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا.

ويقول رينزي على موقعه الالكتروني: "رأيت أوباما في هيئة رائعة، مندهش لجمال ميلانو... ومستعد من أجل بداية جديدة عظيمة ".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919