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المحكمة تأمر باستدعاء الفنان حسين فهمي في قضية مؤخر لقاء سويدان

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المحكمة تأمر باستدعاء الفنان حسين فهمي في قضية مؤخر لقاء سويدان المحكمة تأمر باستدعاء الفنان حسين فهمي في قضية مؤخر لقاء سويدان

مصراوي Masrawy

حسين فهمي ولقاء سويدان

كتب –صابر المحلاوي:

قررت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، باستدعاء الفنان حسين فهمي؛ لأداء اليمين الحاسمة للمرة الثانية، بشأن قيمة مؤخر الصداق الذي وعد به طليقته الفنانة لقاء سويدان عند زواجهما.

كما حددت المحكمة جلسة 8 يونيو المقبل، للقرار.

كانت الفنانة لقاء سويدان أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، وطالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة لإثبات صحة ادعائها وعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته إليها "سويدان" لتقدير قيمة مؤخر صداقها، وكان عبارة عن ورقة تفيد تحصل ابنة عمها على 100 ألف دوﻻر كمؤخر صداق عند زواجها مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية في لبنان تختلف تمامًا عن فاستأنفت الحكم.

يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، مما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها.

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