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مدينة الإنتاج الإعلامي تتلقى إنذارًا في قضية الأب المتهم ببيع نجله

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مدينة الإنتاج الإعلامي تتلقى إنذارًا في قضية الأب المتهم ببيع نجله مدينة الإنتاج الإعلامي تتلقى إنذارًا في قضية الأب المتهم ببيع نجله

مصراوي Masrawy

مدينة الإنتاج الإعلامي

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال أحمد صابر، المحامي وكيل حازم سعد المتهم ببيع نجله، إن رئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي تلقى إنذارًا على يد محضر ضد المذيعة "ش.ج" التي اشترت الطفل؛ لمخالفتها القانون والدستور، وميثاق الشرف الإعلامي.

وأضاف "صابر" في تصريحات صحفية، أن "المذيعة شهّرت بأسره الطفل المخطوف، واستخدمت طرقًا احتيالية لنزعه من أسرته، والتشهير بسمعتهم وسيرتهم واختلاق قصة مغايره للواقع وسط أبناء بلدهم".

وتابع: "كما انتهكت المذيعة، على الهواء مباشرة، حرمة الحياة الخاصة بالمخالفه لنص الماده ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات، وتسجيل فيديوهات بأسلوب متدني وغير مهني، وإذاعتها على الهواء، ما يقضي بعقوبة حبس تصل إلى 5 سنوات".

وطالب، المحامي رئيس المدينة، بإيقاف بث البرنامج، وفتح تحقيق عاجل معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

كان المحامي أحمد صابر، قد حرر المحضر رقم 515 إداري مركز شبين القناطر ضد المذيعة "ش.ج" مقدمة برنامج على قناة فضائية ومخرج ومعد البرنامج، اتهمهم فيه بالنصب واستعمال طرق احتيالية لخطف الطفل من أبيه بزعم معالجته مقابل 5 آلاف جنيه.

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مصراوي Masrawy

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