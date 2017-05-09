أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأربعاء 10-5-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا: الادعاء يطلب السجن 2397 سنة لمهاجم الملهى الليلي في رأس السنة

Google+ Print
تركيا: الادعاء يطلب السجن 2397 سنة لمهاجم الملهى الليلي في رأس السنة تركيا: الادعاء يطلب السجن 2397 سنة لمهاجم الملهى الليلي في رأس السنة

مصراوي Masrawy

هجوم الملهى الليلي - ارشيفية

اسطنبول (د ب أ)

طالب ممثل ادعاء تركي بتوقيع 40 عقوبة بالسجن مدى الحياة على رجل متهم بتنفيذ هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في الساعات الأولى من يوم الأول من يناير، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان الاتهام.

وألقت الشرطة القبض على عبد القادر مشاريبوف في اسطنبول بعد مطاردة استمرت لأسبوعين بعد الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وأسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم محتفلون من تركيا ودول في الشرق الأوسط.

ويسعى ممثل الادعاء أيضا إلى حكم بالسجن 2397 سنة بحق المتهم.

وتم اعتقال آخرين فيما يتعلق بالهجوم الذي تم بسلاح ناري في ملهى "رينا" الليلي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919