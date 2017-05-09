تركيا: الادعاء يطلب السجن 2397 سنة لمهاجم الملهى الليلي في رأس السنة

اسطنبول (د ب أ)

طالب ممثل ادعاء تركي بتوقيع 40 عقوبة بالسجن مدى الحياة على رجل متهم بتنفيذ هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في الساعات الأولى من يوم الأول من يناير، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان الاتهام.

وألقت الشرطة القبض على عبد القادر مشاريبوف في اسطنبول بعد مطاردة استمرت لأسبوعين بعد الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وأسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم محتفلون من تركيا ودول في الشرق الأوسط.

ويسعى ممثل الادعاء أيضا إلى حكم بالسجن 2397 سنة بحق المتهم.

وتم اعتقال آخرين فيما يتعلق بالهجوم الذي تم بسلاح ناري في ملهى "رينا" الليلي.