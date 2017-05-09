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أوغندا تتوقع استقبال 1.2 مليون لاجئ من جنوب السودان في 2017

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أوغندا تتوقع استقبال 1.2 مليون لاجئ من جنوب السودان في 2017 أوغندا تتوقع استقبال 1.2 مليون لاجئ من جنوب السودان في 2017

مصراوي Masrawy

روهاكانا روجوندا

كامبالا (د ب أ)

قالت الأوغندية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى 1.2 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.

وقال رئيس الوزراء روهاكانا روجوندا للصحفيين إن أوغندا تستضيف بالفعل أكثر من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان، ومن المتوقع وصول 400 ألف أخرين هذا العام.

وبجانب 800 ألف لاجئ من جنوب السودان، تستضيف أوغندا حاليا 400 ألف لاجئ من دول منها الصومال وبروندي والكونغو وكينيا ورواندا.

قال روجوندا "هذا العدد يمثل عبئا كبيرا على قدرتنا المنهكة لتوفير الاحتياجات من الطعام والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم للاجئين والاحياء التي تستضيفهم".

وأضاف روجوندا أنه من المقرر أن تستضيف أوغندا قمة دولية بشأن اللاجئين في يونيو المقبل، حيث سوف تطالب أوغندا من خلالها الجهات المانحة تمويل برنامج اللاجئين بأوغندا بواقع 8 مليار دولار على مدار الأربعة الأعوام المقبلة.

ويذكر أن جنوب السودان شهدت صراعا مسلحا إثر تصاعد التوتر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في ديسمبر 2013. وقد قتل عشرات الالاف ونزح 5ر3 مليون بسبب الصراع.

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