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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام" لـ 13 مايو- (صور)

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مصراوي Masrawy

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قضية اغتيال النائب العام (3)قضية اغتيال النائب العام (3)

قضية اغتيال النائب العام (4)قضية اغتيال النائب العام (4)

قضية اغتيال النائب العام (5)قضية اغتيال النائب العام (5)

قضية اغتيال النائب العام (6)قضية اغتيال النائب العام (6)

قضية اغتيال النائب العام (7)قضية اغتيال النائب العام (7)

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قضية اغتيال النائب العام (9)قضية اغتيال النائب العام (9)

قضية اغتيال النائب العام (10)قضية اغتيال النائب العام (10)

قضية اغتيال النائب العام (11)قضية اغتيال النائب العام (11)

قضية اغتيال النائب العام (12)قضية اغتيال النائب العام (12)

قضية اغتيال النائب العام (13)قضية اغتيال النائب العام (13)

كتب- عمرو علي:
تصوير - علاء أحمد :
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لـ 13 مايو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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