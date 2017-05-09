رئيس "شرق المنصورة": عقار "ميت حدر" المنهار يعود لحقبة الثلاثينيات.. "صور"

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، أن عقار "ميت حدر" المنهار أنشئ عام 1938، وعُرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تمهيدًا لإزالته.

وقال "عبداللطيف" في تصريحات صحفية، إن المبنى مكون من طابق واحد، وسقطت واجهته للداخل دون خسائر بشرية.

وأشار رئيس الحي إلى أن العقار ملك محمد عبد الحميد إبراهيم مصطفى، وعُرض المنزل المجاور له على لجنة المنشآت كإجراء احترازي.

كان عقار قديم قد انهار بمنطقة ميت حدر شرق المنصورة، فانتقل حسام عبداللطيف رئيس حي شرق المنصورة، لموقع العقار لمعاينته، وتبين أنه عبارة عن دور واحد أرضي وحوائط حاملة، مبني من "المونة المثلثة ومعرش بالعروق الخشبية".

وأمر رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة العقار حتى سطح الأرض، حفاظًا على أرواح المواطنين.