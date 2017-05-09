إقامه 5 معارض للسلع الرمضانية بالدقهلية لمدة 6 أيام

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إقامة 5 معارض لبيع السلع الرمضانية للمواطنين بمدن المحافظة تحت شعار "أهلًا رمضان"، بالتعاون مع الغرف التجارية، بدءًا من يوم الخميس 18 مايو لمدة 6 أيام.

وقال "الشعراوي" فى تصريحات صحفية، إن المعارض من المقرر إقامتها بمدن "المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، والمنزلة"، مؤكدًا أهميه تعزيز الحماية الأمنية للمعارض وتحقيق السيولة المرورية أمامها، وتوفير مصدر للتيار الكهربائي.

في السياق ذاته، أكد "الشعراوي" ضرورة تكثيف حملات المرور للرقابة التموينية والصحية على جميع السلع المعروضة خاصه اللحوم والدجاج والأسماك فضلًا عن السلع التموينية والأغذية والمشروبات، بالتنسيق والتعاون التام بين قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين طوال فترات المعارض.