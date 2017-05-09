أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
عباس يتلقى دعوة سعودية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأربعاء 10-5-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إقامه 5 معارض للسلع الرمضانية بالدقهلية لمدة 6 أيام

Google+ Print
إقامه 5 معارض للسلع الرمضانية بالدقهلية لمدة 6 أيام إقامه 5 معارض للسلع الرمضانية بالدقهلية لمدة 6 أيام

مصراوي Masrawy

السلع الرمضانية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إقامة 5 معارض لبيع السلع الرمضانية للمواطنين بمدن المحافظة تحت شعار "أهلًا رمضان"، بالتعاون مع الغرف التجارية، بدءًا من يوم الخميس 18 مايو لمدة 6 أيام.

وقال "الشعراوي" فى تصريحات صحفية، إن المعارض من المقرر إقامتها بمدن "المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، والمنزلة"، مؤكدًا أهميه تعزيز الحماية الأمنية للمعارض وتحقيق السيولة المرورية أمامها، وتوفير مصدر للتيار الكهربائي.

في السياق ذاته، أكد "الشعراوي" ضرورة تكثيف حملات المرور للرقابة التموينية والصحية على جميع السلع المعروضة خاصه اللحوم والدجاج والأسماك فضلًا عن السلع التموينية والأغذية والمشروبات، بالتنسيق والتعاون التام بين قطاعات والصحة والطب البيطري ومباحث التموين طوال فترات المعارض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين ترد على اتهامات "البقالين" بتجاهل مطالبهم

التموين ترد على اتهامات "البقالين" بتجاهل مطالبهم

بالصور.. زحام بمكاتب بريد كفر الشيخ لتعديل بيانات بطاقات التموين الذكية

بالصور.. زحام بمكاتب بريد كفر الشيخ لتعديل بيانات بطاقات التموين الذكية

فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل