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لجنة «الدفاع» توصي بفرض رقابة مشددة على الجمعيات الخيرية

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لجنة «الدفاع» توصي بفرض رقابة مشددة على الجمعيات الخيرية لجنة «الدفاع» توصي بفرض رقابة مشددة على الجمعيات الخيرية

التحرير

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اجتمعت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب كمال عامر رئيس اللجنة لاستكمال متابعة جهود الدولة والإجراءات التي تتخذها للمواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب.

حضر اجتماع اللجنة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكل من القس ماريتروس عادل، والقس ياكوبوس ناجح؛ كهنة مطرانية الجيزة.

وعرض الشيخ جابر طايع دور وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني عن طريق العمل على تثقيف الخطباء وتوعيتهم من أجل العمل على إيصال المعلومات الدينية بشكل مبسط وواضح لتوعية الشعب المصري بصحيح الدين، كما أضاف بأن هناك حوالي 200 واعظة يعملون بالمساجد لإيعاظ السيدات داخل المساجد.

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من جانبه عقب القس ماريتروس عادل كاهن مطرانية الجيزة، مؤكدًا أن ما تفعله وزارة الأوقاف حاليًا من تجديد للخطاب الديني وتصحيح للمفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي يفعله الكهنة والوعاظ على مستوى الكنائس في للتوعية بصحيح الدين المسيحي كما جاء في الكتب السماوية مما يصل بهم إلى خطاب ديني معتدل.

أوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من القنوات الاعلامية لمواجهة التطرف الديني والإرهاب عن طريق خطباء من الأزهر والكنيسة، و ضرورة وجود دور فعال للأزهر والكنيسة في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة لمقاومة التطرف الديني، وضرورة فرض الرقابة المشددة على الجمعيات الخيرية حتى لا يستغل البعض منهم حاجة الفقراء من الشباب المتحمس لإقناعه ببعض الأفكار المتطرفة.

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