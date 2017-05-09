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رئيسان ومؤتمران في وقت واحد.. صراع في «المصريين الأحرار»

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رئيسان ومؤتمران في وقت واحد.. صراع في «المصريين الأحرار» رئيسان ومؤتمران في وقت واحد.. صراع في «المصريين الأحرار»

التحرير

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بعد إجراء مجلس الأمناء لحزب المصريين الأحرار انتخابات على رئاسة الحزب والأمانة العامة والهيئة العليا، أصبح للحزب رئيسان هما الدكتور محمود العلايلي المنتمي لجبهة مجلس الأمناء والمهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب، في مواجهة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في المؤتمر العام يوم 24 مارس الماضي والذي يمثل جبهة يسانده فيها النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية والإعلامي نصر القفاص.

غدا الأربعاء في الـ 12 ظهرا، ستبدأ أول مواجهة بين الجبهتين، حيث تعقد كل جبهة مؤتمرا تتحدث عن نفسها وعن رؤيتها لقيادة الحزب الذي لم يحسم القضاء لمن تكون الشرعية فيه.

جبهة مجلس الأمناء أصدرت أمس بيانا صحفيا دعت فيه لمؤتمر، الأربعاء، بمقر قصر محمد محمود «للدكتور محمود العلايلي، بعد انتخابه رئيسا للمصريين الأحرار، لعرض خطة تحرك الحزب خلال المرحلة المقبلة لتصحيح مساره، واستعادة مقرات الحزب في القاهرة والمحافظات، والإعلان عن تطورات الإجراءات القانونية ضد كل من يتحدث باسم الحزب».

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وردت جبهة عصام خليل بدعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب الرئيسي للجبهة 140 شارع العروبة بمصر الجديدة لـ«لكشف أكاذيب جماعة ساويرس وعمليات التزوير في بؤرة محمد محمود» على حد قول البيان.

وأوضح بيان جبهة خليل أنه في المؤتمر «يستعرض الدكتور عصام خليل الموقف السياسي للحزب في المرحلة المقبلة، بينما يتحدث الإعلامي نصر القفاص الأمين العام عن عملية توظيف ساويرس لأذرعه الإعلامية ضد الحزب عبر بعض المواقع والبرامج التليفزيونية، كما يستعرض علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية دور نواب الحزب في مواجهة تلك المؤامرة خلال المرحلة القادمة».

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التحرير

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