المالية: تدبير اعتمادات لعلاوة الـ 10% فور إقرار قانونها

التحرير

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أثارت المادة الخامسة من قانون العلاوة الجديد، والخاصة بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، العديد من الخلافات بين وزارة المالية ومجلس النواب، حيث طالب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بعدم حذف هذه المادة والابقاء عليها في القانون، موضحا أن حذفها يتسبب في زيادة عجز الموازنة العامة بقيمة 18 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم يصعب تدبيره في الوقت الحالي.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤن الخزانة في تصريحات صحفية، اليوم إنه في حالة إصرار مجلس النواب على حذف المادة 5 بقانون العلاوة الجديد سيحتاج مشروع الموازنة العامة للدولة لتعديل في بند الأجور والمرتبات، الأمر الذي يترتب عليه زيادة عجز الموازنة.

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من جانبها، قالت نجوى كمال رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية، إنه فور إقرار قانون علاوة الـ 10% من البرلمان سيتم تدبير اعتمادات لها من اي جهة إيرادية من الدولة، سواء كانت ضرائب أو إيرادات الشركات أو قناة السويس.

وأضافت كمال في تصريحات لـ"التحرير"، أنه لا يوجد أي بند في الموازنة العامة خاص بصرف العلاوة الجديدة، ولكن سيتم توفير التمويل اللازم لها من أي جهة من ميزانية الدولة فور إقرار القانون.

وأشارت كمال إلى أن العلاوة الجديدة ستكلف خزانة الدولة ما يقرب من نحو 3 مليارات جنيه، ويستفيد منها نحو 3 ملايين موظف، ومنهم أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.