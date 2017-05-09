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بالصور.. «التحرير» داخل أول مدرسة مرور لتعليم الأطفال في البحيرة

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بالصور.. «التحرير» داخل أول مدرسة مرور لتعليم الأطفال في البحيرة بالصور.. «التحرير» داخل أول مدرسة مرور لتعليم الأطفال في البحيرة

التحرير

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افتتح اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، مدرسة لتعليم قيادة السيارات للأطفال بالمدينة المرورية.

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تهدف المدرسة، المقامة بإدارة مرور دمنهور، إلى غرس روح الانضباط والالتزام في نفوس تلاميذ المدارس، وتعليمهم السلوكيات السليمة في الشارع.

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وتضم المدرسة قسمين، الأول يختص بالفئة العمرية (4 - 12 سنة)، والثاني (13 - 18 سنة)؛ لتعليمهم إشارات المرور وفنون القيادة بواسطة ضباط المرور على مدار 20 ساعة.

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وقال "شوقي"، إنه عقب الانتهاء من البرنامج النظري، يتم تطبيقه عمليا على سيارات مجهزة للأطفال، حيث تستقبل المدرسة مركزا واحدا أسبوعيا، في ظل وجود متخصصين ومشرفين للتعامل مع الأطفال.

وأشارت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إلى أن المدرسة خطوة كبيرة لتأهيل جيل كامل للقيادة.

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من ناحية أخرى، أكد اللواء محمد القاضي، مدير مرور البحيرة، أنه تم تغطية جميع مدن المحافظة بكاميرات المراقبة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء استراحات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع وحدات المرور.

 

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