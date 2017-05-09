البنك المركزى يرفع سعر الدولار «قرشا» خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بواقع قرش واحد فقط، مسجلا نحو18.01 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 18 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.14 جنيه.

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وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي" ليسجل نحو 18.23 جنيه للبيع، و18.08 للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الشركة المصرفية العربية، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامى نحو 18.17 جنيه للبيع، ونحو 18.08 جنيه للشراء.

كما استقر سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 جنيه للبيع، في كلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيه، بينما سجل سعر البيع في بنك القاهرة نحو 18.10 جنيه، وسعر الشراء نحو 18 جنيها.