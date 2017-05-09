نائب يطالب بتشكيل «تقصي حقائق» في واقعة فساد آثار المنوفية

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تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس بعد كشف واقعة فساد بمنطقة آثار المنوفية.

أوضح رفعت، أنه تم الكشف عن تواطؤ المسؤولين بالإدارة الزراعية بإصدار تصريح صوبة زراعية بمنطقة آثرية مخالفة للقوانين والتعليمات وبقصد تمكين صاحبها من الحفر والتنقيب عن الآثار المصرية القديمة.

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وأضاف أن الأهالي قاموا باقتحام الصوب المشبوهة، وضبط جناية التنقيب عن الآثار، وإخطار النيابة العامة بالواقعة، دون تقديم المتهمين الأصليين من مسؤولي وزارتي الزراعة والآثار، مشيرًا إلى أن أرض منطقة «تل أم حرب» ملكا للدولة، فضلا عن بيع200 ألف متر رمل في تل آثري بمنطقة «قويسنا» دون تنقيب رسمي من الجهات المعنية لبيان خلوه من الآثار يدل على وجود واقعة فساد كبيرة.

تابع عضو مجلس النواب، "تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للحفاظ على تراث الوطن وإعمالًا لدور نواب الشعب المصري في الرقابة، بالإضافة إلى إيقاف مهزلة الفساد والسرقة".