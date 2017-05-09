نائبة: «اللي عنده مصنع خسران يبيعه أحسن من تركه للغربان»

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قالت النائبة الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بالمجلس تناقش حاليا قانون الإفلاس وقانون العمل لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل وتهيئة المناخ العام للعمل بما يضمن حقوق الطرفين.

وأضافت «فهمي» فى لقائها مع برنامج «صباحك مصري» على فضائية «Mbc misr2»، اليوم الثلاثاء، أن قانون الاستثمار لا بد أن يتبعه قانون الإفلاس، لأن قانون الاستثمار يضمن سهولة دخول المستثمر إلى مصر، أما قانون الاندماج فهو بيع المصنع بالكامل أو الدخول في شراكة مع آخرين، وهذا ما يحدث في أغلب دول العالم.

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وتابعت: «اللي عنده مصنع متعثر يقدر يعرضه للبيع أو يدخل في شراكة مع آخرين هو حر، أنا لو عندي مصنع أقدر أبيعه أو أدخل في شراكة مع آخرين إيه المشكلة، أفضل من تركها للغربان».