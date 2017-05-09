أخطاء بامتحان الرياضيات في أسوان.. الطلاب والمدرس يبحثون عن الإجابة

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سادت حالة من الغضب بين عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة أبطال بدر الابتدائية بأسوان، اليوم الثلاثاء؛ بسبب وجود أخطاء وصِفت بـ"الجسيمة" بامتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي.

وأكد أولياء الأمور، أن هناك أخطاء بالسؤالين 11، 15 "الخيارات اللي مفروض يختار منها التلاميذ مش صحيحة"، مناشدين وكيل وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة.

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من جهته، قال محمود عبيد، مدير إدارة أسوان التعليمية، إنه أحال الواقعة للتحقيق، كما كلف موجه عام الرياضيات بالإدارة لمراجعة ورقة الأسئلة، وبيان ما فيها من أخطاء.

وأضاف "عبيد"، في تصريحات للتحرير، أنه حال ثبوت وجود أخطاء، سيتم توزيع درجات السؤالين على باقي الأسئلة، مشددا "المخطئ سينال جزاءه".