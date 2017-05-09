فيديو| التموين: تسلمنا مليونًا و30 ألف طن قمح

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تقدم الدعم الدائم للأجهزة الرقابية في مراقبة عمليات توريد القمح المحلي، وذلك بهدف تجنب الأخطاء التي حدثت خلال السنوات الماضية من خلط الأقماح المستوردة الرديئة بالفينو، والتلاعب في موسم التوريد.

وأوضح "رمضان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه الإعلامي "رامي رضوان"، والمذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن شركات المطاحن ملتزمة بأن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والجودة، والقمح المخزن يجب أن يكون على درجة عالية من النظافة.

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وشدد على أنه يتم توقيع عقوبات على الجهات المسوقة لشراء القمح في حالة وجود تجاوزات ومخالفات، لافتًا إلى أن كل الملاحظات التي يتم تدوينها، تقوم الوزارة بمتابعتها والتعامل معها، متابعًا: "احنا بندفع فلوس في تمن شراء القمح وتكاليف للجهات المسوقة، وحقنا نستلم القمح بجودة عالية، وحتى أمس تم تسليم مليون و30 ألف طن قمح".