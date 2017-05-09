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هل يعود صلاح إلى «البريميرليج» في الموسم المقبل؟

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هل يعود صلاح إلى «البريميرليج» في الموسم المقبل؟ هل يعود صلاح إلى «البريميرليج» في الموسم المقبل؟

التحرير

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انضم الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، إلى خيارات نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى جانب (أليكس تشامبرلين لاعب أرسنال، وجوليان براندت لاعب باير ليفركوزن)، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وأضافت التقارير أن الدولي الألماني جوليان براندت صاحب الـ21 عامًا، لا يريد الانتقال في الصيف القادم من أجل أن يضمن اللعب بشكل مستمر مع فريقه الحالي (باير ليفركوزن)، قبل كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشارت إلى أن ليفربول كان قد حاول التعاقد مع الدولي المصري صاحب الـ24 عامًا، في يناير 2014 حينما كان في صفوف بازل السويسري، إلا أن اتصالًا هاتفيًا من البرتغالي جوزيه مورينيو "مدرب تشيلسي حينها"، حول وجهته من الريدز إلى البلوز، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

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وأردفت التقارير أن صلاح فشل في تشيلسي، مما جعله يذهب إلى فيورنتينا وروما على سبيل الإعارة، ثم وقع عقدًا دائمًا مع ذئاب روما لعام 2019، ليقدم مستويات ملفتة هذا الموسم، ويسجل 13 هدفًا ويصنع 10 أخرى.

وتابعت بأن أوكسلاد تشامبرلين، صاحب الـ23 عامًا، يبدو خيارًا أقرب لليفربول من صلاح، كما أن الريدز على استعداد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الدولي الإنجليزي في الصيف من أرسنال.

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التحرير

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