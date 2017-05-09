زيدان: نهائي دوري الأبطال لا يزال متاحًا لنا ولأتليتيكو

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه سيذهب من أجل الفوز، غدًا الأربعاء، أمام أتليتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقام بملعب فيسنتي كالديرون، رغم أفضلية فريقه بالفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وقال المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الثلاثاء: "سنذهب بنفس المنهجية دائمًا وسندخل المباراة لتقديم كل ما لدينا، وسنذهب من أجل الفوز وتقديم كل ما نستطيع، والحصول على نتيجة جيدة كما هو الحال دائمًا لن يتغير شيء، في كرة القدم تحدث الكثير من الأشياء ونحن نعرف ذلك جيدًا، حتى نمر للنهائي يجب أن نقدم مباراة مثالية وأن نكون بحالة صفاء ذهن وتركيز".

وأضاف زيدان: "بعد 8-9 أشهر من العمل بمهنية لا تصدق، نحن نلعب مباراة كل 3 أيام بشكل سلس، لدينا فرصة غدًا بدوري أبطال أوروبا لإثبات ذلك مرة أخرى، وبعدها يوم الأحد في الدوري الإسباني، نحن في نادٍ كبير، وغدًا فرصة لإثبات أحقيتنا بالتأهل للنهائي".

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وتابع: "كل شيء ممكن، والنهائي متاح لنا ولغيرنا، فزنا في نهائيين سابقين أمام أتليتيكو، ولكن هذا من الماضي، لا يمكننا التفكير الآن في ذلك، إن كنا سنفكر في ذلك فنحن على خطأ".

وعن جاهزية وغياب بعض اللاعبين عن اللقاء، تحدث زيدان قائلًا: "ناتشو بإمكانه اللعب في كل مراكز الدفاع ويقوم بالأمور بشكل مُبهر، وفاران جاهز للمباراة، وكذلك بيبي لكن سنرى من الأكثر جاهزية".

وختم زيزو حديثه، موجهًا رسالة قبل المباراة، بالقول: "رسالتي ستكون أن نتابع طريقنا ونقدم كل شيء في أرض الملعب ولا شيء آخر".