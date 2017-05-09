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المشدد 15 عامًا لموظفين بشركة للإنترنت لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية

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المشدد 15 عامًا لموظفين بشركة للإنترنت لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية المشدد 15 عامًا لموظفين بشركة للإنترنت لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية

مصراوي Masrawy

محكمة جنايات شمال القاهرة

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 عاما لموظفين بشركة للإنترنت، وإلزامهما برد مبلغ 14 مليون دولار مع عزلهما من منصبهما، على خلفية اتهامهما بتمرير مكالمات دولية عبر الإنترنت إلى الخارج.

صدر الحكم برئاسة مصطفى الكومي، وعضوية المستشارين عبد الغفار جاد الله وعلاء رؤوف، وأمانة سر مصطفى شفيق وجورج ماهر.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4840 لسنة 2016، عن قيام المتهم الأول "محمد.س"، بصفته مشرف وحدة المعلومات بالشركة، بالتربح من استغلال منصبه وتمرير مكالمات دولية عبر الإنترنت بقيمة تبلغ 14 مليون دولار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشئ قناة مشفرة من جهازه المتصل بالشبكة الداخلية للشركة التي يعمل بها، مع أنظمة أخرى خارج يتم الوصول اليها من خلال عنوان محدد يستخدم في اختراق الشبكة.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثاني "محمد.ذ" بالاشتراك في مساعدة الأول بمده بالبرامج والتطبيقات اللازمة لتفعيل تلك المكالمات الدولية، وبيعها لشركات أجنبية بغرض التربح منها.

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