بالصور.. دار "versace" العالمية بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- روجيه أنيس:

شهد أمس حفل افتتاح أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.

وأطلقت دار الأزياء العالمية "فيرزاتشي" مجموعتها الجديدة "ready to wear" الكاجوال و "السواريه" التي اعتمدت على اللبس الكاجوال، وظهرت على أغلب المجموعة الالوان الزاهية، وتطريزات اللون، والأقمشة الربيعية، بالإضافة إلى الفساتين القصيرة التي تناسب سهرات ما بعد الظهر.

حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم الفنانة ليلى علوي، مصفف الشعر محمد الصغير، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.