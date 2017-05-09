بالصور.. "كافالي" العالمية تعرض مجموعتها بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- روجيه أنيس:

شهد أمس حفل افتتاح أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.

وأطلقت دار الأزياء العالمية "كافاللي" مجموعتها الجديدة "ready to wear" التي اعتمدت على اللبس الكاجوال، وظهرت على أغلب المجموعة الالوان الزاهية، وتطريزات الورود والحيوانات، التي تناسب المرأة الجريئة والعصرية.

حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم الفنانة ليلى علوي، مصفف الشعر محمد الصغير، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.