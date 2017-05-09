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انقلاب سيارة ترحيلات "تفادت" الاصطدام بطفل.. وإصابة ضابط و3 أمناء شرطة

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انقلاب سيارة ترحيلات "تفادت" الاصطدام بطفل.. وإصابة ضابط و3 أمناء شرطة انقلاب سيارة ترحيلات "تفادت" الاصطدام بطفل.. وإصابة ضابط و3 أمناء شرطة

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة ترحيلات - ارشيفية

الإسماعيلية-انجي هيبة:

أصيب ضابط و3 أمناء شرطة، في حادث انقلاب سيارة ترحيلات، اليوم، بالطريق الزراعي في الإسماعيلية.

أُخطرت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بالحادث، وإصابة شحتة عزت عبد الحميد، 35 عاما، سائق بكدمات بالقدم اليمنى والظهر، وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم، 35 عاما، أمين شرطة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وملازم أول هاني السيد إبراهيم، 35 عاما، كسر بالفخذ الأيمن وخلع بالكتف الأيمن، ومحمد عبدالسلام عبدالقادر، أمين شرطة، 37 عاما، بكدمات متفرقة، وخالد السيد إبراهيم، مجند.

كان بلاغ ورد بانقلاب سيارة ترحيلات رقم 2379 ب 11 سيارة شرطة أمام عز التوفيق بالتل الكبير بالطريق الزراعي، بعد محاولة السائق تفادي الاصطدام بطفل صغير، تصادف عبوره الطريق الزراعي.

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