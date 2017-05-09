بواخر "وادي النيل" تنقل ذوي الإعاقة بين مصر والسودان مجانًا

أسوان - إيهاب عمران:

أكد العميد السر الأمين محمد سعيد، نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، تقديم العديد من التسهيلات لجذب الركاب، للتغلب على مشكلة نقص الركاب عقب افتتاح المنافذ البرية بين مصر والسودان.

وقال "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الهيئة قررت نقل الأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا بين مصر والسودان، بالإضافة إلى تخفيض قيمة تذكرة السفر لتصبح 250 جنيهًا فقط بدلًا من 375 جنيهًا لتشجيع الركاب على السفر عبر بواخر الهيئة الحكومية علاوة.

وأضاف "سعيد" أنهم لا يحصّلون أي رسوم على الأطفال أقل من 6 سنوات، كما أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 وعشرات سنوات يدفعون نصف تذكرة فقط.

وأكد "سعيد" أنه من بين التسهيلات المقدمة للركاب "تخصيص وزن مجاني قدره 60 كيلو جرام لكل تذكرة في الباخرة".