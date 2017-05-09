بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد شون القمح.. ويعلن توريد 62 ألف طن



القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء، الشون والصوامع الأسمنتية بالمحافظة، لمتابعة انتظام توريد القمح للصوامع الرئيسية، حيث تم توريد 62 ألف طن بالمحافظة حتى الآن.

وتفقد عشماوي، الشون الأسمنتية والصوامع بمدينة بنها، والتي تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن، واستلام 31 ألف طن حتى الآن.

وشدد عشماوي، على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة، والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة، وضرورة توافر الأجولة الخيش، والالتزام بعدم استلام أي أقماح من خارج المحافظة.