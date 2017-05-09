أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هتصالح مين قبل شهر رمضان ؟ -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 9-5-2017 -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 9 مايو 2017 -
المشدد 15 عامًا لموظفين بشركة للإنترنت لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية -
بالصور.. دار "versace" العالمية بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني -
بالصور.. "كافالي" العالمية تعرض مجموعتها بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني -
«هيونداي» تسعى لتصنيع منافسة «تويوتا هيلوكس» -
ملاعب ONsport: عمر حجازي.. سباح مصري يتحدى الإعاقة ويعوم من الأردن لطابا في 8 ساعات -
ملاعب ONsport: كوبر يحضر مباراة الزمالك وكابس يونايتد في برج العرب -
ملاعب ONsport: الحقن الموضوعي وسيلة الأهلي لتجهيز حجازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد شون القمح.. ويعلن توريد 62 ألف طن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (1)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (1)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (2)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (2)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (3)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (3)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (4)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (4)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (5)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (5)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (6)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (6)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (7)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (7)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (8)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (8)

محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (9)محافظ القليوبية يتفقد شون القمح (9)


القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء، الشون والصوامع الأسمنتية بالمحافظة، لمتابعة انتظام توريد القمح للصوامع الرئيسية، حيث تم توريد 62 ألف طن بالمحافظة حتى الآن.

وتفقد عشماوي، الشون الأسمنتية والصوامع بمدينة بنها، والتي تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن، واستلام 31 ألف طن حتى الآن.

وشدد عشماوي، على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة، والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة، وضرورة توافر الأجولة الخيش، والالتزام بعدم استلام أي أقماح من خارج المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المشدد 15 عامًا لموظفين بشركة للإنترنت لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية

المشدد 15 عامًا لموظفين بشركة للإنترنت لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية

بالصور.. دار "versace" العالمية بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني

بالصور.. دار "versace" العالمية بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني

بالصور.. "كافالي" العالمية تعرض مجموعتها بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني

بالصور.. "كافالي" العالمية تعرض مجموعتها بالقاهرة ضمن أسبوع الموضة اللبناني

انقلاب سيارة ترحيلات "تفادت" الاصطدام بطفل.. وإصابة ضابط و3 أمناء شرطة

انقلاب سيارة ترحيلات "تفادت" الاصطدام بطفل.. وإصابة ضابط و3 أمناء شرطة