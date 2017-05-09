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إحباط تهريب 21 كيلو "هيروين" بحوزة اثنين من الأعراب في الشرقية

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إحباط تهريب 21 كيلو "هيروين" بحوزة اثنين من الأعراب في الشرقية إحباط تهريب 21 كيلو "هيروين" بحوزة اثنين من الأعراب في الشرقية

مصراوي Masrawy

تهريب الهروين

الشرقية – فاطمة الديب:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 21 كيلو جرام من "الهيروين" المُخدر، داخل سيارة بدائرة مركز الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الخدمة الأمنية المعينة بالقول الأمني بطريق 36 الحربي، التابع لمركز الصالحية الجديدة، من ضبط سيارة نصف نقل بيضاء اللون تحمل لوحات نقل الإسماعيلية، وداخلها كمية من "الهيروين".

وأكد بيان لمديرية الأمن أن السيارة كان يستقلها شخصان إثنان من الأعراب، واللذان فرا هاربين في المدقات الجبلية فور مشاهدة قوات الشرطة، التي طاردتهما وضبطت السيارة بعد فرارهما.

وأضاف البيان: "بتفتيش السيارةة عُثر داخلها على 84 أسطوانة من الهيروين المُخدر تزن حوالي 21 كيلو جرامًا، فيما تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد المتهمان وجارٍ ضبطهما وإخطار النيابة العامة".

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