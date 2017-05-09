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بالصور.. بعد باريس وبيروت "حنا توما" يطلق مجموعته الجديدة بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني "la mode a

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (1)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (1)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (2)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (2)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (3)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (3)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (4)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (4)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (5)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (5)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (6)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (6)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (7)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (7)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (8)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (8)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (9)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (9)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (10)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (10)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (11)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (11)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (12)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (12)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (13)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (13)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (14)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (14)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (2)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (2)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (1)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (1)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (3)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (3)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (4)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (4)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (5)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (5)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (6)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (6)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (7)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (7)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (8)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (8)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (9)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (9)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (10)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (10)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (11)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (11)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (12)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (12)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (13)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (13)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (15)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (15)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (14)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (14)

بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (16)بالصور.. بعد باريس وبيروت حنا توما يطلق مجموعته الجدية بالقاهرة بأسبوع الموضة اللبناني la mode a beyrouth (16)

كتبت- هاجر حاتم:

شهد أمس حفل افتتاح أسبوع الموضة اللبناني المعروف بـ "la mode a beyrouth" بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبلس.

وأطلق مصمم الأزياء العالمي اللبناني مجموعته الجديدة، وذلك بعد عرضها بباريس وبيروت حسب قوله لـ "مصراوي"، وتنوعت المجموعة بين الكلاسيكية والمودرن، وظهرت الكثير من القصَات بين الطويل والقصير للفساتين، وأشكال الأكتاف.

أما عن الألوان فظهرت العديد من الالوان الدارجة للربيع والشتاء، ولم يتقيد توما بستايل معين للفساتين.

يذكر أن العرض كان بمشاركة ابنته ""، وتتضمن 39 فستانًا بينهم فستاني زفاف.

حضر الحفل العديد من نجوم الموضة والفن والمجتمع من بينهم الفنانة ليلى علوي، مصفف الشعر محمد الصغير، صاحب لامودا بيروت ببيروت جوني فضل الله، الفنانة دارين حداد.

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مصراوي Masrawy

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